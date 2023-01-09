Электромобили, а точнее их батареи имеют не очень большой ресурс. Через 8-10 лет использование дальнобойности электричек сильно падает.

Авторы YouTube-канала Auto Trader провели эксперимент с подержанным Nissan Leaf – оказалось, что полностью разрядить его батарею можно в несколько десятков километров.

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В испытаниях участвовал Leaf 2012 выпуска с пробегом 115 тысяч километров. Поскольку по электромобильным меркам он уже очень стар, в обычном режиме он проезжает на одном заряде батареи около 106 километров.

За бортом во время тестов была минусовая температура (около -3 градусов по Цельсию). Тесты проводились на трассе. Там старичку Leaf удалось разогнать до 159 км/ч – на этой скорости он проехал 4,9 километра, после чего бортовой компьютер предупредил, что запас хода остался всего на 39 километров. После этого электромобиль стал постепенно замедляться – сначала до 156 км/ч, затем до 153, 151…

Проехав по трассе в режиме испытаний 27 километров, электромобиль уже не мог развивать скорость более 150 км/ч. Когда Leaf прошел 32,6 километра, бортовой компьютер предупредил об ограничении мощности электромотора и скорость начала стремительно снижаться. В результате во время тестов электромобиль преодолел на максимальной скорости расстояние в 34,7 километра, прежде чем батарея разрядилась.

Nissan Leaf на рынке уже 12 лет, и нынешнее поколение модели, которое продается с 2017 года, может стать последним. По инсайдерской информации, прямого наследника у электрического хэтчбека не будет. Дело в том, что основным рынком для модели остается Европа, и спрос на электрокар там снижается. Так, за первый квартал 2022-го удалось реализовать около 8,8 тысяч машин, что на 16,3 процента меньше результата за тот же период предыдущего года.