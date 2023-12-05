Быстрый рост спроса на кроссоверы и уменьшение продаж хечбеков заставляет автопроизводителей уделить особое внимание перспективному сегменту рынка.

Nissan Leaf следующего поколения изменит концепцию. Его заменой станет более крупный внедорожник, и Automotive News Europe сообщает, что концепт компании Chill-Out от 2021 года намекет на обновленный дизайн электромобиля.

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Концепция Chill-Out значительно отличается от текущего стиля Leaf. Он дебютировал с гладким листовым металлом и простыми линиями. Образ, похожий на купе, придал ему спортивной эстетики, усиленной большими колесами, раздвинутыми к внешним углам. Яркой решетки радиатора V-motion нигде не было, но черная передняя вставка и фары сохранили форму.

Задняя часть имитирует переднюю часть с черными вставками, содержащими задние фонари – два вертикальных и три горизонтальных блока – и логотип Nissan. Он также имел аппликацию на бампере для дополнительного контраста.

Одно из мест, где концепт окончательно будет отличаться от серийной модели, – это интерьер. Концепция Chill-Out была направлена на отдых благодаря автономности, в модели отсутствуют традиционные элементы управления есть и большой дисплей, который доминирует на минималистичной панели приборов. До этого будущего еще несколько лет или десятилетий.

Когда преемник Leaf действительно прибудет, Nissan не будет строить его в Америке. Источники сообщили Automotive News, что автопроизводитель планирует перевозить продукцию из Северной Америки в Англию. Непонятно, планирует ли компания экспортировать модель на другие рынки, но такой шаг будет означать, что она потеряет право на федеральный налоговый кредит в размере 7500 долларов США, что может навредить продажам на одном из крупнейших рынков.

В течение последних нескольких лет продажи Leaf колебались около 10 000, но за первые девять месяцев года упали почти на 35 процентов. 2023 год может стать одним из худших лет продаж модели с момента ее запуска, пока в США продано лишь 5804 экземпляров. Это лишь доказательство того, что автопроизводителю нужно провести тщательный пересмотр концепции модели.