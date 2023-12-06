Лидером этого сегмента рынка стал Volkswagen ID.4, который количественно оторвался от следующей модели аж в 4,4 раза.

Подобная ситуация с единоличным лидером также в рейтинге моделей вторичного рынка – до сих пор никому не удалось отобрать первое место у Nissan Leaf. Однако это не значит, что у него нет достойных конкурентов – они есть, и с каждым разом их становится все больше, а цены на них уменьшаются.



Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций автомобилей с электрическими силовыми установками и определили Топ-20 моделей в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых электроавто.

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Динамика рынка электрических авто

В ноябре украинцы приобрели 6,2 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это на 189,4% больше, чем в ноябре прошлого 2022 года, и всего на 0,2% больше, (однако в очередной раз больше), чем в октябре-2023. И это снова месячный статистический рекорд продаж электромобилей в Украине.

Среди общего количества электрических авто в ноябре 99,4% были легковыми, грузовыми - 0,6% (40 шт.).



Динамика рынка электромобилей в Украине, ноябрь 2022 - ноябрь 2023

Наибольшее количество сделок по купле-продаже зарегистрировано среди импортированных подержанных электромобилей (59%, 3 671 шт.). Такое количество в очередной раз оказались рекордным в истории "электрического" сегмента украинского авторынка, хотя в целом текущие показатели не слишком отличаются от статистики за предыдущий месяц.

Ввозу легковых машин способствует "нулевая" ставка растаможки: оформление электромобиля в Украине выходит существенно дешевле, потому что, в отличие от авто с ДВС, не нужно платить НДС (20% от стоимости) и пошлину (10% от стоимости), а акцизный налог - минимальный (1 евро за 1 кВт-ч емкости батареи). Грузовые машины привозят меньше, потому что из-за правовой коллизии при их ввозе приходится платить НДС в размере 20% от стоимости.

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На внутреннем рынке заключили 27,5% от общего количества сделок купли-продажи автомобилей с электрическим двигателем (1 711 шт.).

Новыми купили 13,5% электрических машин (842 шт.).

По состоянию на конец ноября 2023, по подсчетам Института исследований авторынка, общий парк автомобильной техники с электрическими двигателями составляет 81 429 единиц, зарегистрированных в Украине (за исключением снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 79 257 легковых, 2 168 грузовых и 5 автобусов.

ТОП самых популярных электромобилей на внутреннем рынке

Первое место на внутреннем рынке со значительным отрывом от ближайших конкурентов занимает Nissan Leaf. В ноябре по таким заключили 393 сделки купли-продажи – точно столько же, как и месяцем ранее. Возглавляет рейтинг эта модель уже несколько лет подряд, а выбирают такие авто, в первую очередь, из-за их доступности – достаточное предложение на рынке и сравнительно небольшую цену.

На второй строчке Tesla Model 3, по которой заключили 182 сделки, на третьей - Volkswagen e-Golf (176 шт.).

Четвертое место занимает еще один продукт американского автопрома, Tesla Model S, с количеством перепродаж 89 шт. Замыкает пятерку Volkswagen ID.4, с результатом 81 купленная машина с пробегом.



Самые популярные модели электромобилей на внутреннем рынке, ноябрь 2023 года

ТОП импортируемых подержанных электромобилей

Подобно сегменту внутреннего рынка, среди "свежепригнанных" электромобилей первенство в ноябре сохранил Nissan Leaf (537 шт.).

На втором месте остается Tesla Model 3 (408 шт.), третью строчку занял Volkswahen e-Golf (403 шт.). На четвертой позиции осталась Tesla Model Y (304 шт.), замыкает пятерку (довольно неожиданно) Audi e-tron (222 шт.).



Самые популярные модели подержанных импортных электромобилей, ноябрь 2023 года

Кстати Nissan Leaf следующего поколения станет кроссовером

Топ новых электромобилей

Первое место по итогам ноября остается за Volkswagen ID.4 (297 шт.), и если взглянуть на диаграмму, выглядит так, будто это единственная модель, которая среди новых электромобилей имеет невероятный успех. Ведь следующее второе место, которое досталось Toyota bZ4x, имеет значительно скромнее количественный результат - всего таких зарегистрировали 67 шт. Третья в списке – Honda e:NS1 (50 шт.) чье название больше похоже на каталожный номер подшипника, но не электрического кроссовера.

Четвертый - снова электрический кроссовер и снова китайского происхождения - BYS Song Plus (49 шт.), пятый - Volkswagen ID.6 (49 шт.), и снова можно было бы сказать что это электромобиль для китайского рынка, который преимущественно стараниями независимых мультибрендовых дилеров попал в Украину, однако эту мысль пришлось бы повторить как минимум до 10-го места, на котором снова электрический кроссовер, произведенный в Китае - Audi Q4 e-tron ...

Суммарно среди новых электромобилей по итогам прошлого месяца 715 шт. было произведенных в Китае, то есть 85% от общего объема рынка новых электрокаров. На "вторичке" пока не столь много китайских продуктов - в сегменте внутренних перепродаж пока таких электромашин 13%, среди подержанных импортированных - 12%.

Самые популярные новые электромобили в ноябре 2023 года