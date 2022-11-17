Результати краш-тестів від Euro NCAP активно використовуються маркетологами у рекламних кампаніях. Цього разу майже всі розтрощені авто отримали по п’ять зірок.

Незалежна організація Euro NCAP провела масштабну серію краш-тестів: у випробуваннях взяли участь 14 моделей, які з'явилися у Європі за останній рік-півтора.

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Серед них виявилися три автомобілі родом з Китаю – це Wey Coffee 02, європейський дебют якого відбувся на Паризькому автосалоні раніше цієї осені, а також електричні Nio ET7 та Smart #1 (плід спільної роботи Mercedes-Benz та Geely). З 14 випробуваних 13 заробили максимальні п'ять зірок, і лише одна модель виступила на чотири зірки – це DS 9.

Почнемо з DS 9, який недобрав балів до вищої оцінки. Французький седан преміум-класу підвищив рівень захисту дорослих пасажирів, який фахівці з безпеки оцінили лише у 79 відсотків. Не проявили належним чином себе і системи пасивної безпеки – оцінка роботи електронних помічників склала 67 відсотків зі 100 можливих.

«Китайці» Wey Coffee 02, Nio ET7 і Smart #1, як не дивно, виступили на «відмінно». У Wey Coffee 02 один із найкращих показників захисту дорослих пасажирів (94 відсотки) та оцінка за роботу допоміжних систем (93 відсотки). Nio ET7 за цими параметрами заробив 91 та 95 відсотків, а smart #1 – 96 та 88 відсотків відповідно.

Також було проведено краш-тести Honda Civic, Hyundai Ioniq 6, Isuzu D-Max, Nissan Ariya, Range Rover, Range Rover Sport, Renault Austral, Tesla Model S, Toyota bZ4X та Corolla Cross – всі вони виявилися «відмінниками».

Зі всіх перерахованих моделей можна виділити Renault Austral – абсолютно новий кросовер французької марки, який дебютував у Європі навесні цього року. Його оцінки такі: 88 відсотків за безпеку дорослих пасажирів, 83 відсотки за безпеку пасажирів-дітей, 69 відсотків за безпеку пішоходів та 87 відсотків за роботу електронних асистентів.