Японський позашляховик нового покоління протестували експерти австралійської організації ANCAP.

Створений у 1950-хроках минулого століття, Land Cruiser завжди був, перш за все, автомобілем високої прохідності для бездоріжжя. Однак з кожним новим поколінням позашляховик ставав усе технологічнішим, тому нинішня модель може похвалитись не лише чудовою прохідністю, а й високим рівнем безпеки.

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ANCAP – Австралійська програма оцінки нових автомобілів, є першою організацією з автомобільної безпеки, яка виставила п’ятизірковий рейтинг абсолютно новому Land Cruiser серії 300. За винятком варіанту GR Sport, всі інші специфікації, доступні в Австралії та Новій Зеландії, отримали 34 бали з 38 за захист дорослих пасажирів і 43 із 49 балів – за захист дітей.

Недоліки, виявлені у краш-тестах, зосереджені у слабшому захисті грудей водія під час фронтального удару. ANCAP також зазначає, що передня конструкція представляла більший ризик для пасажирів зустрічного транспортного засобу, через що позашляховик отримав чотири штрафних бали.

Land Cruiser пропонує незначний захист грудей для заднього пасажира під час фронтального зіткнення на всю ширину авто. Під час зіткнення транспортного засобу з пішоходом, позашляховик показав слабкий захист голови пішохода на передньому краї поверхні капота. Ще трохи балів позашляховик втратив через роботу допоміжної системи AEB Junction Assist.

Великий позашляховик Toyota отримав найвищу оцінку від австралійської експертної організації, у рейтингу за ним йдуть Tesla Model X, Mazda CX-8 та Toyota Fortuner.