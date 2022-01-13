Японский внедорожник нового поколения протестировали эксперты австралийской организации ANCAP.

Созданный в 1950-х годах прошлого века, Land Cruiser всегда был, прежде всего, автомобилем высокой проходимости для бездорожья. Однако с каждым новым поколением внедорожник становился все технологичнее, поэтому нынешняя модель может похвастаться не только превосходной проходимостью, но и высоким уровнем безопасности.

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ANCAP – австралийская программа оценки новых автомобилей, является первой организацией по автомобильной безопасности, которая выставила пятизвездочный рейтинг совершенно новому Land Cruiser серии 300. За исключением варианта GR Sport, все остальные спецификации, доступные в Австралии и Новой Зеландии, получили 34 балла из 38 за защиту взрослых пассажиров и 43 из 49 баллов – за защиту детей.

Недостатки, обнаруженные в краш-тестах, сосредоточены в более слабой защите груди водителя во время фронтального удара. ANCAP также отмечает, что передняя конструкция представляла больший риск для пассажиров встречного транспортного средства, из-за чего внедорожник получил четыре штрафных балла.

Land Cruiser предлагает незначительную защиту груди для заднего пассажира во время фронтального столкновения на всю ширину авто. Во время столкновения транспортного средства с пешеходом, внедорожник показал слабую защиту головы пешехода на переднем крае поверхности капота. Еще немного баллов внедорожник потерял из-за работы вспомогательной системы AEB Junction Assist.

Большой внедорожник Toyota получил наивысшую оценку от австралийской экспертной организации, в рейтинге за ним идут Tesla Model X, Mazda CX-8 и Toyota Fortuner.