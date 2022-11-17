Результаты краш-тестов от Euro NCAP активно используются маркетологами в рекламных кампаниях. На этот раз почти все разбитые авто получили по пять звезд.

Независимая организация Euro NCAP провела масштабную серию краш-тестов: в испытаниях приняли участие 14 моделей, появившихся в Европе за последний год-полтора.

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Среди них оказались три автомобиля родом из Китая – это Wey Coffee 02, европейский дебют которого состоялся на Парижском автосалоне ранее этой осенью, а также электрические Nio ET7 и Smart #1 (плод совместной работы Mercedes-Benz и Geely). Из 14 испытуемых 13 заработали максимальные пять звезд, и только одна модель выступила на четыре звезды – это DS 9.

Начнем с DS 9, который недобрал баллов до более высокой оценки. Французский седан премиум-класса поднял уровень защиты взрослых пассажиров, который специалисты по безопасности оценили всего в 79 процентов. Не проявили должным образом себя и системы пассивной безопасности – оценка работы электронных помощников составила 67 процентов из 100 возможных.

"Китайцы" Wey Coffee 02, Nio ET7 и Smart #1, как ни странно, выступили на "отлично". У Wey Coffee 02 один из лучших показателей защиты взрослых пассажиров (94 процента) и оценка за работу вспомогательных систем (93 процента). Nio ET7 по этим параметрам заработал 91 и 95 процентов, а smart #1 – 96 и 88 процентов соответственно.

Также были проведены краш-тесты Honda Civic, Hyundai Ioniq 6, Isuzu D-Max, Nissan Ariya, Range Rover, Range Rover Sport, Renault Austral, Tesla Model S, Toyota bZ4X и Corolla Cross – все они оказались отличниками.

Из всех перечисленных моделей можно выделить Renault Austral – совершенно новый кроссовер французской марки, дебютировавший в Европе весной этого года. Его оценки таковы: 88% за безопасность взрослых пассажиров, 83% за безопасность пассажиров-детей, 69% за безопасность пешеходов и 87% за работу электронных ассистентов.