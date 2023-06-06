В Украину приехал новый Rivian R1S. Первый электровнедорожник в Украине был замечен в Киеве.

Электромобиль Rivian R1S – вторая серийная модель американского бренда. Внедорожник начали выпускать прошлой осенью и он базируется на пикапе Rivian R1T, недавно также привезенном в Украину.

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Новый Rivian R1S снаружи похож на пикап, однако более компактный – 5,1 м в длину. На выбор предложены версии на 6 и 7 мест.

Скорее всего в Украину привезли топовый 835-сильный вариант Rivian R1S, ведь менее мощные версии начали выпускать совсем недавно. Такой электрокар разгоняется до сотни за 3 сек и может проехать 509 км без подзарядки. В арсенале авто – полный привод и пневмоподвеска с переменным (до 380 мм) клиренсом.