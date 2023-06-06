До України приїхав новий Rivian R1S. Перший електропозашляховик в Україні помітили в Києві.

Електромобіль Rivian R1S – друга серійна модель американського бренду. Позашляховик почали випускати минулої осені і він базується на пікапі Rivian R1T, який недавно також привезли до України.

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Новий Rivian R1S ззовні схожий на пікап, проте компактніший – 5,1 м у довжину. На вибір запропоновані версії на 6 і 7 місць.

Швидше за все, до України привезли топовий 835-сильний варіант Rivian R1S, адже менш потужні версії почали випускати зовсім недавно. Такий електрокар розганяється до сотні за 3 с і може проїхати 509 км без підзарядки. У арсеналі авто – повний привід і пневмопідвіска зі змінним (до 380 мм) кліренсом.