Перше, що цікавить більшість водіїв у новому автомобілі – це його безпека. Експерти Motor1 склали перелік краш-тестів, що зібрали найбільше переглядів в мережі у 2023 році.

Страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) регулярно публікує відео своїх краш-тестів на YouTube. Це найпопулярніші відео краш-тестів IIHS за минулий рік.

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5.Краш-тест на помірне перекриття Rivian R1S 2023 року

На п'ятому місці Rivian R1S 2023 року. Це найдорожчий автомобіль у цьому списку та єдиний виключно електричний автомобіль. Публіці завжди цікаво, як електромобілі проходять тести, створені для автомобілів з ДВЗ. Як показує практика – не дуже добре. Принаймні так можна сказати про тест R1S, де він отримав «граничну» оцінку.

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4. Оновлений краш-тест Toyota Camry 2023 року на помірне перекриття

Наступна в списку – Toyota Camry 2023 року. Легко зрозуміти, чому цей краш-тест був таким популярним. Camry є найбільш продаваним седаном у Сполучених Штатах й у 2023 році було випущено майже 300 000 одиниць. Як і Rivian, він отримав хороші оцінки в кожній категорії аварій, за винятком тесту на помірне перекриття, де він також отримав оцінку «граничний».

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3. Оновлений тест бічного зіткнення Ford Maverick 2023 року

Ford F-150 здатний витримати будь-який тестовий удар на гарний показник, але як щодо пікапа початкового рівня? Інтерес публіки був достатнім, щоб підняти відео бічного краш-тесту Maverick на третє місце. Хоча він зміг отримати оцінку «добре» в цьому тесті, він отримав оцінку «прийнятно» лише за помірне перекриття.

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2. Volvo XC60

Компанія Volvo відома своїми автомобілями, які з плином часу заслужили репутацію найбезпечніших авто у світі. Саме тому, коли новинка від Volvo проходить краш-тест, автофанатам завжди цікаво дізнатись результат.

Позашляховик отримав лише оцінку «прийнятно» (на одну оцінку нижче «добре») в тесті на бічне зіткнення. Однак XC60 зміг пройти всі інші тести з відмінним результатом, що робить його досить безпечним.

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1.Toyota Grand Highlander

Найбільше переглядів відео з IIHS у 2023 році припадає на краш-тест Toyota Grand Highlander з невеликим перекриттям зі сторони водія. Автомобіль отримав оцінку «прийнятний» й це єдиний тест, у якому він показав нижче «добре». Можливо, відео краш-тесту цього авто стало таким популярним, бо багато людей в США розглядають його для покупки.