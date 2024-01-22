Китай посилює стандарти безпеки. Краш-тести стануть суворішими, ніж у Європі. Отримати «п'ять зірок» за методикою C-NCAP буде не складніше ніж в Euro NCAP.

З 1 липня 2024 року зміниться методика оцінки активної та пасивної безпеки нових автомобілів. Фронтальний удар зі 100-відсотковим перекриттям за правилами C-NCAP проводитиметься на швидкості 55 км/год (за стандартами Euro NCAP та поточним стандартом C-NCAP — 50 км/год). Тест, що імітує бічне зіткнення, проходитиме на 60 км/год (паритет з Euro NCAP).

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Комітет C-NCAP створений за наказом Комуністичної партії Китаю в 2006 році, але спочатку краш-тести проходили за спрощеною методикою, тому оцінки C-NCAP завжди виявлялися кращими, ніж у інститутів з Європи чи США. Однак на початку 2010-х китайці почали додавати нові випробування, змінювати методику нарахування балів і ускладнювати тести.

Методика Euro NCAP востаннє коригувалась у 2020 році, і майбутній китайський стандарт C-NCAP зразка 2024 року багато в чому виявиться жорсткішим за європейський. Регулятори з КНР будуть використовувати не лише «дорослі», а й «дитячі» манекени, зміниться методика нарахування балів. Стануть заохочуватися активні ремені безпеки та нагадування про забутих у салоні дітей, додадуть бонуси за адаптивне дальнє світло, систему розпізнавання світлофорів та моніторинг стану водія.

Сучасні автомобілі регулярно отримують "п'ятизіркові" оцінки за краш-тести, тому періодично методика змінюється у всіх країнах. Наприклад, у США після зміни регламенту випробувань усі мінівени провалили краш-тест Страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS).