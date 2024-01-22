Китай ужесточает стандарты безопасности. Краш-тесты станут более строгими, чем в Европе. Получить "пять звезд" по методике C-NCAP будет не сложнее чем в Euro NCAP.

С 1 июля 2024 года изменится методика оценки активной и пассивной безопасности новых автомобилей. Фронтальный удар со 100-процентным перекрытием по правилам C-NCAP будет проводиться на скорости 55 км/ч (по стандартам Euro NCAP и текущим стандартом C-NCAP - 50 км/ч). Тест, имитирующий боковое столкновение, будет проходить на 60 км/ч (паритет с Euro NCAP).

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Комитет C-NCAP создан по приказу Коммунистической партии Китая в 2006 году, но сначала краш-тесты проходили по упрощенной методике, поэтому оценки C-NCAP всегда оказывались лучше, чем у институтов из Европы или США. Однако в начале 2010-х китайцы начали добавлять новые испытания, менять методику начисления баллов и усложнять тесты.

Методика Euro NCAP последний раз корректировалась в 2020 году, и будущий китайский стандарт C-NCAP образца 2024 года во многом окажется жестче европейского. Регуляторы из КНР будут использовать не только "взрослые", но и "детские" манекены, изменится методика начисления баллов. Станут поощряться активные ремни безопасности и напоминание о забытых в салоне детей, добавят бонусы за адаптивный дальний свет, систему распознавания светофоров и мониторинг состояния водителя.

Современные автомобили регулярно получают "пятизвездочные" оценки за краш-тесты, поэтому периодически методика меняется во всех странах. Например, в США после изменения регламента испытаний все минивэны провалили краш-тест Страхового института дорожной безопасности (IIHS).