Каждый из автоконцернов имеет собственные мультимедийные системы, которые устанавливаются на их автомобили. Эксперты Autoblog, учитывая собственный опыт тест-драйвов различных автомобилей, решили выбрать лучшие мультимедийные системы.

Все мультимедийные системы имеют схожий функционал и назначение. Они направлены на то, чтобы помочь водителю добраться до места назначения с помощью навигации, воспроизводить любимые музыкальные треки и позволять людям оставаться на связи с другими с помощью телефона.

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Конечно, большинство из мультимедийных систем сегодня предлагают гораздо больше функций, например, данные о производительности автомобиля и предоставляют доступ к определенным настройкам. Однако большим отличием является интерфейс, а также то, как они выполняют важнейшие задачи.

UConnect 5 от Stellantis

Как отметили эксперты Autoblog, прежде всего, система UConnect проста и понятна в использовании. UConnect использует простой интерфейс, где ключевые функции размещены в четкой строке внизу экрана. Это сделано для того, чтобы не отрывать вас от самого главного – от вождения. Структуру меню легко понять, и, конечно, Apple CarPlay/Android Auto (проводной или беспроводной) также доступны, если вы их захотите включить.

Независимо от бренда, Maserati или Jeep, система UConnect гибкая, простая в использовании и эстетически привлекательная. Это высокотехнологичная система, которая не нагружает вас ненужными функциями и усложнениями.

Volvo

Информационно-развлекательные системы со встроенным Google охватывают автомобильную промышленность. Компания Volvo начала внедрять эту информационно-развлекательную систему на базе Google во все свои модели. Главное во встроенных системах Google заключается в том, что вы можете использовать многие программы, к которым привыкли в телефоне, в мультимедиа вашего авто.

То есть, вы можете войти в свою учетную запись Google, и он будет функционировать и отображаться, так же как на вашем телефоне. Интеграция с каждым экраном в автомобиле особенно впечатляет, поскольку Карты Google отображаются не только на центральном сенсорном экране, но и на цифровой панели приборов.

Одним из приятных аспектов встроенного программного обеспечения Google от Volvo является то, что вы также можете полностью игнорировать его, если пожелаете. Возможно, у вас есть iPhone и вы не хотите иметь ничего общего с Google? Включите его, а затем используйте любые приложения, которые вы обычно используете через Apple CarPlay.

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GM



Большинство из того, что касается мультимедиа от Volvo, также касается системы от GM. Она также использует Google Maps как родную навигационную систему, пользуется преимуществами голосового управления от Google Assistant и позволяет загружать огромное количество программ с Google Play Store.

Кроме встроенных функций Google, интерфейс GM является простым для навигации благодаря легко понятным закрепленным элементам управления в левой части экрана. Так же как и в информационно-развлекательной системе Volvo есть физическая ручка регулировки громкости и, в некоторых случаях, кнопка "Домой", которая вернет вас в исходное положение с любого места в системе.

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Connected Car Navigation Cockpit – Hyundai и Kia

Как и UConnect, информационно-развлекательные системы Hyundai и Kia получили признание благодаря тому, что они просты в управлении, чрезвычайно быстрые и визуально несложные. Структура меню позволяет легко выбрать любую программу. Интерфейс навигации простой, а Apple CarPlay/Android Auto всегда поддерживается.

Ни Hyundai, ни Kia не загружают свои информационно-развлекательные системы лишними функциями и сложными меню. Однако есть странная функция "Звуки природы", которая позволяет наполнять кабину случайными звуковыми дорожками шумных кафе, падающей воды и тому подобное.

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Жесткие кнопки для многих элементов управления информационно-развлекательной системой присутствуют на большинстве Hyundai и Kia, хотя новые продукты имеют тенденцию использовать сенсорные тактильные "кнопки" вместо физических.

MBUX – Mercedes-Benz

Это не самый простой в использовании мультимедиа, но она имеет больше возможностей, чем любые другие, а интерфейс является наиболее привлекательным и футуристическим из всех. Скорость реакции, сопровождающие анимации и сплошные настройки - все это так же хорошо.

Тактильная обратная связь на экране является желаемой функцией, и хотя заблудиться в меню легко, Mercedes-Benz предоставляет вам вкладку "быстрого доступа", которая открывает часто используемые настройки для быстрого переключения. Mercedes-Benz знает, что эта штука сложная, но по крайней мере были приложены усилия, чтобы облегчить ее использование.