В новых моделях Renault не потребуется прикреплять смартфон на панель приборов.

Renault стал первым автомобильным брендом, интегрировавшим приложение Waze в мультимедийную систему автомобиля.

Также интересно навигатор Waze ориентируется на электромобили.

Waze установили в мультимедийную систему OpenR Link на 12-дюймовом вертикальном экране электромобилей Nouvel Austral и Mégane E-Tech. Даже не используя смартфон, водитель имеет доступ к информации о дорожном движении в режиме реального времени, любимых маршрутах и сохраненных пунктах назначения на экране, расположенном на уровне глаз. Другие функции автомобиля и музыка остаются доступными, даже если Waze включен. Не нужно беспокоиться о смартфоне или USB-кабеле!



Клиенты могут легко загрузить и установить приложение Waze для OpenR Link либо непосредственно из Google Play через интерфейс OpenR Link в своем автомобиле, либо через мобильное приложение My Renault. Затем клиенты могут создать аккаунт Waze или использовать существующую аккаунт Waze для безопасного вождения, причем совершенно бесплатно.