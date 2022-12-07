В нових моделях Renault не буде потреби прикріплювати смартфон на панель приладів.

Renault став першим автомобільним брендом, який інтегрував додаток Waze в мультимедійну систему автомобіля.

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Waze встановили в мультимедійну систему OpenR Link на 12-дюймовому вертикальному екрані електромобілів Nouvel Austral і Mégane E-Tech. Навіть не використовуючи смартфон, водій має доступ до інформації про дорожній рух в режимі реального часу, улюблених маршрутів та збережених пунктів призначення на екрані, розташованому на рівні очей. Інші функції автомобіля та музика залишаються доступними, навіть коли Waze увімкнено. Не потрібно турбуватися про смартфон або USB-кабель!



Клієнти можуть легко завантажити та встановити додаток Waze для OpenR Link або безпосередньо з Google Play через інтерфейс OpenR Link у своєму автомобілі, або через мобільний додаток My Renault. Потім клієнти можуть створити обліковий запис Waze або використовувати існуючий обліковий запис Waze для безпечного водіння, причому абсолютно безкоштовно.