Навігаційна система Waze розвернула програму підтримки власників електромобілів. При цьому Україна стала першою, де розробники активували тип транспорту “Електромобіль”.

В компанії пояснили, що прийняли таке рішення через швидкий розвиток електромобільного ринку в Україні.

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“Waze почав впроваджувати підтримку електричних авто. У зв’язку з тим, що в Україні ринок електромобілів дуже швидко набирає обертів, для користувачів Waze в Україні, одних з перших, був активований тип транспорту “Електромобіль””, – йдеться в повідомленні.

Також в Waze пояснили, що українські власники електромобілів можуть скористатись в додатку спеціально розробленим пошуком, знайти всі доступні поблизу зарядні станції і відповідно прокласти до них маршрут.

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