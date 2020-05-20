Навигационная система Waze развернула программу поддержки владельцев электромобилей. При этом Украина стала первой, где разработчики активировали тип транспорта "Электромобиль".

В компании пояснили, что приняли такое решение из-за быстрого развития электромобильного рынка в Украине.

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"Waze начал внедрять поддержку электрических авто. В связи с тем, что в Украине рынок электромобилей очень быстро набирает обороты, для пользователей Waze в Украине, одним из первых, был активирован тип транспорта "Электромобиль", – говорится в сообщении.

Также в Waze объяснили, что украинские владельцы электромобилей могут воспользоваться в приложении специально разработанным поиском, найти все доступные вблизи зарядные станции и, соответственно, проложить к ним маршрут.

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