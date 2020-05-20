Дизельне пальне в дрібнооптовому сегменті 19 травня подорожчало на 40-60 коп. за літр на тлі підвищення світових цін на нафту і паливних котирувань.

Середня ціна в дрібному опті вперше за останній місяць перевищила позначку 14,00 грн за літр, свідчать дані щоденного цінового моніторингу «Консалтингової групи А-95».

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Спотові ціни в Новограді-Волинському 19 травня, в порівнянні з попереднім днем, підвищилися на 40 коп. за літр, до 13,75-13,85 грн за літр. Вартість палива по формульним контрактами на сьогодні, за словами трейдерів, на 50-60 коп. за літр нижче спотових цін по цьому базису.

З нафтобаз в Коростені (Житомирська обл.) UPG виходила з пропозицією 13,90 грн за літр, «Фактор» - 14,00 грн за літр.

У ранковому прейскуранті «Укртатнафта» ціни не публікувала. При цьому Кременчуцький НПЗ продовжував відвантаження за ціною в діапазоні 13,60-13,90 грн за літр. «Надія» та «Альянс Ойл Україна» виходили в ринок з кременчуцьким ресурсом по 14,00-14,10 грн за літр.

У південних регіонах, за словами трейдерів, дрібнооптові продажі активізувалися в Миколаєві. У травні дрібнооптові продажу палива з портових резервуарів розпочала «Українська нафтотрейдинговий компанія» (УНТК). У першій половині травня компанія оформила першу партію 0,5 тис. Т грецького ресурсу. 19 травня, за словами трейдерів, УНТК пропонувала ціни 13,55 грн за літр, що нижче, ніж ціна у торгових компаній «Трейд Коммодити» (13,60 грн за літр, за твердженням трейдерів).

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У столичному регіоні 19 травня ціни підвищилися на 45-60 коп. за літр, до 13,90-14,00 грн за літр. У східних регіонах ціни, зокрема в Харківській обл., Підвищилися на 50-60 коп. за літр, до 14,10 грн за літр.

Напередодні котирування ДТ в Європі, за словами трейдерів, виросли на $ 30-33 / т. При цьому останній тиждень практично зник спред між котируваннями в Середземномор'ї і портах Північно-Західної Європи, який в розпал кризи досягав $ 70 / т.

«Мені здається, що це не південь сильно виріс, скільки північ не встигає рости з огляду на проблеми з наявністю сховищ. Плюс в квітні було куплено багато обсягів на рекордному контанго, які зараз на півдні вивантажуються в сховища», - поділився думкою один з трейдерів.

Нагадаємо, протягом двох місяців - починаючи з березня і до початку травня - оптові ціни ДТ стрімко знижувалися, опустившись за березень-квітень на 35% - з 19,35 до 12,60 грн за літр.

Починаючи з 6 травня, ціни перейшли в зростання і за цей період підвищилися на 12% (на 1,5 грн за літр), до 14,10 грн за літр.

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