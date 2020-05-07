Ціна дизельного пального за рамковою угодою "Укрпошти" знизилася до 11,88 грн за літр

Ціна дрібнооптових партій дизпалива на аукціоні "Укрпошти" 4 травня за рамковими контрактами опустилася до 11,88 грн за літр, включаючи вартість доставки на центральну базу в Києві і на 30-денну відстрочку платежу. Про це свідчать результати аукціону на майданчику ProZorro.

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З ціною 11,88 грн за літр перемогла компанія "Глобал Сейл", що входить в структуру KLO. Її початкова пропозиція становила 12,79 грн за літр, але в ході аукціону вона була знижена на 91 коп. за літр або на 7,1%.

Основним конкурентом "Глобал Сейл" на цих торгах була компанія "Манго Груп". Вона в ході торгів знизила ціну з самого початку заявлених 12,30 грн за літр до 11,94 грн за літр.

Мінімальна дрібнооптова ціна ДП в столичному регіоні 4 травня на умовах самовивозу з нафтобази і по передоплаті становила 12,05 грн за літр, за даними цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95". 90 тис. Л для "Укрпошти" повинні бути поставлені до 13 травня.

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Нагадаємо, з 2019 г. "Укрпошта" купує паливо за рамковими контрактами. На 2020-2021 рр. такі договори були укладені з 9 трейдерами - KLO, Mango, "Альянс Енерго Трейд", ОККО, WOG, SOCAR, "Укргазвидобування", Glusco, "біоеталон". Загальний обсяг закупівлі очікується на рівні 6,2 млн л. Контракти були підписані 5 грудня 2019 р

Аукціони з цими договорами проходять раз на два тижні по 90 тис. л (у виняткових випадках 120 тис. л). Всього з моменту підписання відбулося 16 таких аукціонів на 1,47 млн л.

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