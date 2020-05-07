Цена дизельного топлива по рамочному соглашению "Укрпочты" снизилась до 11,88 грн за литр

Цена мелкооптовых партий дизтоплива на аукционе "Укрпочты" 4 мая по рамочным контрактам опустилась до 11,88 грн за литр, включая стоимость доставки на центральную базу в Киеве и на 30-дневную отсрочку платежа. Об этом свидетельствуют результаты аукциона на площадке ProZorro.

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С ценой 11,88 грн за литр победила компания "Глобал Сейл", входящая в структуру KLO. Ее начальное предложение составляло 12,79 грн за литр, но в ходе аукциона она была снижена на 91 коп. за литр или на 7,1%.

Основным конкурентом "Глобал Сейл" на этих торгах была компания "Манго Групп". Она в ходе торгов снизила цену изначально заявленных 12,30 грн за литр до 11,94 грн за литр.

Минимальная мелкооптовая цена ДТ в столичном регионе 4 мая на условиях самовывоза с нефтебазы и по предоплате составляла 12,05 грн за литр, по данным ценового мониторинга “Консалтинговой группы А-95". 90 тыс. л для "Укрпочты" должны быть поставлены до 13 мая.

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Напомним, с 2019 г. "Укрпочта" покупает топливо по рамочным контрактам. На 2020-2021 гг. такие договоры были заключены с 9 трейдерами – KLO, Mango, "Альянс Энерго Трейд", ОККО, WOG, SOCAR, "Укргаздобыча", Glusco, "биоэталон". Общий объем закупки ожидается на уровне 6,2 млн л. Контракты были подписаны 5 декабря 2019 г.

Аукционы по этим договорам проходят раз в две недели по 90 тыс. л (в исключительных случаях 120 тыс. л). Всего с момента подписания состоялось 16 таких аукционов на 1,47 млн л.

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