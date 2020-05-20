Дизельное топливо в мелкооптовом сегменте 19 мая подорожало на 40 – 60 коп. за литр на фоне повышения мировых цен на нефть и топливных котировок.

Средняя цена в мелком опте впервые за последний месяц превысила отметку 14,00 грн за литр, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга “Консалтинговой группы А-95”.

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Спотовые цены в Новограде-Волынском 19 мая, по сравнению с предыдущим днем повысились на 40 коп. за литр, до 13,75 – 13,85 грн за литр. Стоимость топлива по формульным контрактам на сегодня, по словам трейдеров, на 50 – 60 коп. за литр ниже спотовых цен по этому базису.

С нефтебаз в Коростене (Житомирская обл.) UPG выходила с предложением 13,90 грн за литр, “Фактор” – 14,00 грн за литр.

В утреннем прейскуранте “Укртатнафта” цены не публиковала. При этом Кременчугский НПЗ продолжал отгрузки по цене в диапазоне 13,60 – 13,90 грн за литр. “Надежда” и “Альянс Ойл Украина” выходили на рынок с кременчугским ресурсом по 14,00 – 14,10 грн за литр.

В южных регионах, по словам трейдеров, мелкооптовые продажи активизировались в Николаеве. В мае мелкооптовые продажи топлива из портовых резервуаров начала "украинская нефтетрейдинговая компания" (УНТК). В первой половине мая компания оформила первую партию 0,5 тыс. т греческого ресурса. 19 мая, по словам трейдеров, УНТК предлагала цены 13,55 грн за литр, что ниже, чем цена у торговых компаний “Трейд Коммодити” (13,60 грн за литр, по утверждению трейдеров).

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В столичном регионе 19 мая цены повысились на 45 – 60 коп. за литр, до 13,90 – 14,00 грн за литр. В восточных регионах цены, в частности в Харьковской обл., повысились на 50 – 60 коп. за литр, до 14,10 грн за литр.

Накануне котировки ДТ в Европе, по словам трейдеров, выросли на $30 – 33 / т. При этом последнюю неделю практически исчез спрэд между котировками в Средиземноморье и портах Северо-Западной Европы, который в разгар кризиса достигал $70/т.

"Мне кажется, что это не Юг сильно вырос, а Север не успевает расти ввиду проблем с наличием хранилищ. Плюс в апреле было куплено много объемов на рекордном контанго, которые сейчас на юге выгружаются в хранилища”, – поделился мнением один из трейдеров.

Напомним, в течение двух месяцев – начиная с марта и до начала мая – оптовые цены ДТ стремительно снижались, опустившись за март-апрель на 35% – с 19,35 до 12,60 грн за литр.

Начиная с 6 мая, цены перешли в рост и за этот период повысились на 12% (на 1,5 грн за литр), до 14,10 грн за литр.

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