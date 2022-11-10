Компания Volkswagen представила моторизованное офисное кресло, которое позволит пользователям перемещаться в рабочем пространстве не вставая.

Уникальная разработка оборудована электродвигателем, светодиодной оптикой, клаксоном, мультимедийной системой со встроенным в подлокотник сенсорным экраном и многими опциями комфорта, используемыми в автомобилях. Стоимость кресла в компании пока не раскрывают.

Читайте также: Как будет выглядеть новый Volkswagen Passat 2023 года: фото

Благодаря электромотору и аккумуляторам офисное кресло способно проехать без подзарядки до 12 км. При этом максимальная скорость новинки составляет 20 км/ч. Управление креслом производится с помощью педалей.

В Volkswagen установили в кресло мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, светодиодную головную оптику, датчики парковки и камеру заднего вида с динамической разметкой. Кроме того, кресло оснащено системой отопления и отсеком для документов.

Volkswagen не раскрыл стоимость нового кресла. Однако в некоторых автосалонах компании на моторизованном гаджете можно пройти тест-драйв.