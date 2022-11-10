Компанія Volkswagen представила моторизоване офісне крісло, яке дозволить користувачам переміщатися робочим простором, сидячи.

Унікальна розробка обладнана електродвигуном, світлодіодною оптикою, а також клаксоном, мультимедійною системою із вбудованим у підлокітник сенсорним екраном та багатьма опціями комфорту, що використовуються в автомобілях. Вартість крісла в компанії поки що не розкривають.

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Завдяки електромотору та акумуляторам офісне крісло здатне проїхати без підзарядки до 12 кілометрів. При цьому максимальна швидкість новинки становить 20 кілометрів на годину. Керування кріслом здійснюється за допомогою педалей.

“Фольксваген” встановив у крісло мультимедійну систему з сенсорним дисплеєм, світлодіодну головну оптику, датчики паркування та камеру заднього виду з динамічною розміткою. Крім того, крісло оснащене системою обігріву та відсіком для документів.

Volkswagen не розкрив вартість нового крісла. Однак у деяких автосалонах компанії на моторизованому гаджеті можна пройти тест-драйв.