Спустя несколько месяцев шпионских снимков с закамуфлированными прототипами Mercedes официально начинает тизерную кампанию следующего поколения E-Class.

Роскошный седан под кодовым названием W214 получил существенный предварительный вид, демонстрируя большую часть своего шикарного интерьера с большой приборной панелью, которая многим из вас будет знакома. Это сильно напоминает салон EQE, в частности версию без Hyperscreen, опционально доступную в электрическом седане.

Читайте также: Электрический Mercedes G-Class научили делать танковый разворот на месте: видео

Компонирование не является копией интерьера EQE, поскольку Mercedes выбрал более тонкие наружные вентиляционные отверстия изогнутой формы, соединяющие их с главным центральным вентиляционным отверстием. Он придает приборной панели более изящный и минималистичный вид, избавляясь от боковых вентиляционных отверстий в стиле турбины электрического седана. Читатели с орлиным глазом также заметят, что ряд кнопок быстрого доступа перенесен из передней части центрального подлокотника под главный экран.

Еще одно изменение заметно в верхней части приборной панели, где для нового E-Class была добавлена камера для селфи/видео. Он доступен за дополнительную плату в качестве части MBUX Superscreen, которая также включает в себя дополнительный экран на приборной панели со стороны пассажира. Камера работает, только когда автомобиль стоит, и ее можно использовать для съемки фотографий и видео или видеоконференций через Zoom или Webex.

Как мы видели в других высококачественных (не во всех ли?) моделях Mercedes, E-Class 2024 отслеживает движения глаз водителя, чтобы определить, смотрит ли он на дисплей в правой части приборной панели. Этот третий экран использует так называемую технологию двойного управления светом, чтобы предотвратить периферийный просмотр видео водителем. DLC можно включать или выключать.

Также есть камера, которая записывает движения водительских глаз, чтобы определить, смотрит ли он на экран пассажира. Когда это произойдет, яркость можно уменьшить, чтобы сделать его менее заметным для водителя и уменьшить отвлечение. Передний пассажир все равно сможет просматривать содержимое даже когда экран затемнен.

В других местах информационно развлекательная система будет поставляться в комплекте с другими приложениями, кроме Zoom и Webex. Mercedes встроит социальное приложение TikTok в MBUX, а также казуальную игру Angry Birds и веб-браузер Vivaldi. Дополнительный развлекательный портал ZYNC обеспечит доступ к потоковому видео, играм, новостям и дополнительному контенту по запросу, доступному на центральном экране и экране пассажиров.

2024 E-Class также получил отличную опцию под названием Active Ambient Lighting, которая работает вместе с аудиосистемой, чтобы автоматически изменять освещение в соответствии с ритмом песни. Кстати, в стандартной комплектации будет система объемного звучания Burmester с 17 динамиками и четырьмя звуковыми преобразователями на передних сиденьях.

Mercedes представит новый E-Class у дилеров в Соединенных Штатах позже в этом году после мировой премьеры, которая предположительно состоится этой весной.