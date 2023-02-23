Після кількох місяців шпигунських знімків із закамуфльованими прототипами, Mercedes-Benz офіційно починає тизерну кампанію наступного покоління E-Class.

Розкішний седан під кодовою назвою W214 отримав суттєвий попередній вигляд, демонструючи більшу частину свого шикарного інтер’єру з великою панеллю приладів, яка багатьом із вас буде знайома. Це сильно нагадує салон EQE, зокрема версію без Hyperscreen, яка опціонально доступна в електричному седані.

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Компонування не копіює інтер’єр EQE, оскільки Mercedes вибрав більш тонкі зовнішні вентиляційні отвори вигнутої форми, які з’єднують їх із головним центральним вентиляційним отвором. Він надає приладовій панелі більш витончений і мінімалістичний вигляд, позбавляючись від бічних вентиляційних отворів у стилі турбіни електричного седана. Читачі з орлиним оком також помітять, що ряд кнопок швидкого доступу перенесено з передньої частини центрального підлокітника під головний екран.

Ще одна зміна помітна у верхній частині панелі приладів, де для нового E-Class була додана камера для селфі/відео. Він доступний за додаткову плату як частина MBUX Superscreen, яка також включає в себе додатковий екран на панелі приладів з боку пасажира. Камера працює, лише коли автомобіль стоїть, і її можна використовувати для зйомки фотографій і відео або для відеоконференцій через Zoom або Webex.

Як ми бачили в інших високоякісних (чи не у всіх?) моделях Mercedes, E-Class 2024 відстежує рухи очей водія, щоб визначити, чи дивиться він на дисплей у правій частині панелі приладів. Цей третій екран використовує так звану технологію подвійного керування світлом, щоб запобігти периферійному перегляду відео водієм. DLC можна вмикати або вимикати.

Також є камера, яка записує рухи очей водія, щоб визначити, чи дивиться він на екран пасажира. Коли це станеться, яскравість можна зменшити, щоб зробити його менш помітним для водія та зменшити відволікання. Передній пасажир все одно зможе переглядати вміст, навіть коли екран затемнено.

В інших місцях інформаційно-розважальна система буде поставлятися в комплекті з іншими додатками, крім Zoom і Webex. Mercedes вбудує соціальний додаток TikTok у MBUX, а також казуальну гру Angry Birds і веб-браузер Vivaldi. Додатковий розважальний портал ZYNC забезпечить доступ до потокового відео, ігор, новин і додаткового контенту за запитом, доступного на центральному екрані та екрані пасажирів.

2024 E-Class також отримав чудову опцію під назвою Active Ambient Lighting, яка працює разом з аудіосистемою, щоб автоматично змінювати освітлення відповідно до ритму пісні. До речі, в стандартній комплектації буде система об’ємного звучання Burmester з 17 динаміками і чотирма звуковими перетворювачами на передніх сидіннях.

Mercedes представить новий E-Class у дилерів у Сполучених Штатах пізніше цього року після світової прем'єри, яка, ймовірно, відбудеться цієї весни.