Кожен з автоконцернів має власні мультимедійні системи, які встановлюються на їхні автомобілі. Експерти Autoblog, враховуючи власний досвід тест-драйвів різноманітних автомобілів, вирішили обрати найкращі мультимедійні системи.

Усі мультимедійні системи мають схожий функціонал і призначення. Вони спрямовані на те, щоб допомогти водієві дістатися місця призначення за допомогою навігації, відтворювати улюблені музичні треки й дозволяти людям залишатися на зв’язку з іншими за допомогою телефону.

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Звичайно, більшість з мультимедійних систем сьогодні пропонують набагато більше функцій, наприклад, дані про продуктивність автомобіля та надають доступ до певних налаштувань. Проте великою відмінністю є інтерфейс, а також те, як вони виконують найважливіші завдання.

UConnect 5 від Stellantis

Як зазначили експерти Autoblog, перш за все, система UConnect проста і зрозуміла у використанні. UConnect використовує простий інтерфейс, де ключові функції розміщено у чіткому рядку внизу екрана. Це зроблено для того, щоб не відривати вас від найголовнішого – від водіння. Структуру меню легко зрозуміти, і, звісно, Apple CarPlay/Android Auto (дротяний або бездротовий) також доступні, якщо ви їх захочете увімкнути.

Незалежно від бренду, Maserati чи Jeep, система UConnect гнучка, проста у використанні та естетично приваблива. Це високотехнологічна система, яка не навантажує вас непотрібними функціями та ускладненнями.

Volvo

Інформаційно-розважальні системи з вбудованим Google охоплюють автомобільну промисловість. Компанія Volvo розпочала впроваджувати цю інформаційно-розважальну систему на базі Google у всі свої моделі. Головне у вбудованих системах Google полягає в тому, що ви можете використовувати багато програм, до яких звикли в телефоні, в мультимедіа вашого авто.

Тобто, ви можете увійти у свій обліковий запис Google, і він функціонуватиме та відображатиметься, так само як на вашому телефоні. Інтеграція з кожним екраном в автомобілі особливо вражає, оскільки Карти Google відображаються не лише на центральному сенсорному екрані, а й на цифровій панелі приладів.

Одним із приємних аспектів вбудованого програмного забезпечення Google від Volvo є те, що ви також можете повністю ігнорувати його, якщо забажаєте. Можливо, у вас є iPhone і ви не хочете мати нічого спільного з Google? Увімкніть його, а потім використовуйте будь-які програми, які ви зазвичай використовуєте через Apple CarPlay.

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GM



Більшість із того, що стосується мультимедії від Volvo, також стосується системи від GM. Вона також використовує Google Maps як рідну навігаційну систему, користується перевагами голосового керування від Google Assistant і дозволяє завантажувати величезну кількість програм із Google Play Store.

Крім вбудованих функцій Google, інтерфейс GM є простим для навігації завдяки легко зрозумілим закріпленим елементам керування в лівій частині екрана. Так само як і в інформаційно-розважальній системі Volvo є фізична ручка регулювання гучності та, у деяких випадках, кнопка «Додому», яка поверне вас у початкове положення з будь-якого місця в системі.

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Connected Car Navigation Cockpit – Hyundai та Kia

Як і UConnect, інформаційно-розважальні системи Hyundai й Kia отримали визнання завдяки тому, що вони прості в управлінні, надзвичайно швидкі та візуально нескладні. Структура меню дозволяє легко вибрати будь-яку програму. Інтерфейс навігації простий, а Apple CarPlay/Android Auto завжди підтримується.

Ні Hyundai, ні Kia не завантажують свої інформаційно-розважальні системи зайвими функціями та складними меню. Однак є дивна функція «Звуки природи», яка дозволяє наповнювати кабіну випадковими звуковими доріжками гамірних кафе, падаючої води тощо.

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Жорсткі кнопки для багатьох елементів керування інформаційно-розважальною системою присутні на більшості Hyundai та Kia, хоча нові продукти мають тенденцію використовувати сенсорні тактильні «кнопки» замість фізичних.

MBUX – Mercedes-Benz

Це не найпростіший у використанні мультимедія, але вона має більше можливостей, ніж будь-які інші, а інтерфейс є найбільш привабливим та футуристичним з усіх. Швидкість реакції, супровідні анімації та суцільні налаштування — усе це так само добре.

Тактильний зворотний зв’язок на екрані є бажаною функцією, і хоч заблукати в меню легко, Mercedes-Benz надає вам вкладку «швидкого доступу», яка відкриває часто використовувані налаштування для швидкого перемикання. Mercedes-Benz знає, що ця штука складна, але принаймні було докладено зусиль, щоб полегшити її використання.