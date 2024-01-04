У відповідь на масові крадіжки корейських автомобілів у США, які стали причиною відсутності іммобілайзерів в замках запалювання, корейський виробник запропонував металевий захист.

Для цього Kia абсолютно безоплатно пропонуватиме власникам своїх автомобілів пристрій захисту циліндра запалювання. Пристрій являє собою металевий корпус, який кріпиться до циліндра запалювання автомобіля.

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Такий захист не дозволить потенційним злодіям зламати замок запалювання і в результаті викрасти корейське авто за лічені хвилини. Він призначений для встановлення в Kia, що не потрапили під програму оновлення програмного забезпечення, спрямованого на безпеку, яке компанія надіслала ще в лютому 2023 року.

Йдеться про такі моделі, як: Rio, Forte, Sportage, та Soul. В Kia заявили, що вже розпочинають сповіщати власників відповідних моделей про новий пристрій. Встановити його на свій автомобіль вони зможуть у найближчому дилерському центру абсолютно безплатно.

Такі дії є відповіддю концерну Hyundai Motor Group, на масові крадіжки автомобілів брендів Kia та Hyundai в США. Через те, що деякі моделі не були оснащені іммобілайзером, шахраї могли використати звичайний USB- кабель, аби викрасти автомобіль. Злодії, які називали себе “Kia Boys”, активно публікували “результати” своєї роботи в соціальних мережах, через що показник крадіжок корейських автомобілів суттєво зріс.

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За підрахунками компанії, після 11 місяців з дати виходу оновлення, спрямованого на захист та покращення безпеки авто, на нове програмне забезпечення перейшло майже 960 000 автомобілів. В компанії сподіваються, що цей захист циліндра запалювання стане ще одним удосконаленням, яким скористаються власники.

«Безпека транспортних засобів є пріоритетом для Kia, і ми продовжуємо вживати заходів, щоб підтримати наших клієнтів, допомагаючи захистити їхні автомобілі від крадіжок, до яких заохочує контент, який поширюється в соціальних мережах», — сказав віцепрезидент Kia America з обслуговування операцій Грег Сільвестрі

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Він також додав, що компанія рекомендує власникам транспортних засобів, які не мають іммобілайзерів двигуна та не можуть отримати оновлення програмного забезпечення безпеки, встановити цей безплатний засіб захисту, адже він є останнім способом ефективного захисту власного авто.