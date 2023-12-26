У 2024 році корейська компанія Kia планує оновити власний електричний кросовер EV6, який представлений на ринку ще з 2021 року. Шпигуни помітили рестайлінгову модель у камуфляжі.

Хоч зовнішність оновленого EV6 ретельно приховано камуфляжем, можна помітити, що оновлена модель має іншу решітку радіатора, а загальний образ авто має бути схожий на нещодавно представлений EV9.

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Це означає, що EV6 отримає тонший набір фар, а також більш впізнавані вертикальні DRL. Цілком ймовірно, що Kia прибере вузьку решітку радіатора поточного автомобіля на користь єдиної тонкої чорної лінії, а також зробить більш пласку передню частину.

Очікується, що форма кузова EV6 збережеться, кардинальних змін розмірів авто, та колісної бази у цьому рестайлінгу не очікується. Проте дізнатись як виглядатиме авто, ми зможемо, лише побачивши його під час офіційного старту продажів.

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Всередині оновленого EV6 варто очікувати значного технологічного оновлення, можливо, з використанням трьох екранів, подібних до тих, що встановлено в EV9. Це усуне потребу в трохи непомітній сенсорній панелі актуального EV6, яка відповідає за функції клімат-контролю та мультимедійні функції; можливо, також додадуть фізичні кнопки для вентиляції, схожі на ті, що вже є в EV9.

У жовтні Кіа офіційно заявила, що новий EV6 покажуть влітку наступного року, а згодом почнуться продажі моделі, проте вже зараз відомо, що навряд чи новий Kia отримає збільшений запас ходу чи батарею від свого старшого брата EV9.

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Усі майбутні електричні моделі Kia – EV3, EV4, EV5 та EV9 – мають спільний дизайн «Starmap», і є лінійкою найтехнологічніших автомобілів бренду. Вони є типовими представниками сучасних електричних сімейних авто, і підкреслюють спрямованість корейського бренду на зменшення шкідливих викидів у своїх автомобілях.