За кілька днів два таких Кіа вже поїдуть на відновлення у майстерні.

Вартість нового електромобіля Kia EV6 в США становить $60 000. Розбиті машині, які днями були продані на американському страховому аукціоні Copart, в ході аукціонів оцінені вдвічі дешевше – у 30 – 31,5 тисячі доларів. В які країні поїдуть ці автомобілі – невідомо.

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При цьому пошкодження були незначними – у білого автомобіля потребують ремонту подушки безпеки та ліві дверцята, а у темно-синього кузовних пошкоджень й взагалі нема – машина наїхала на якусь перешкоду. Щоправда, через те, що у електромобіля найдорожчий вузол – тягова батарея – розміщений саме на днищі авто, можливо, що вона потребує заміни. А це недешево.

Нагадаємо, що наразі розмитнення будь-яких автомобілів, в тому числі й електромобілів, безкоштовне.