Через несколько дней две такие Киа уже поедут на восстановление в мастерскую.

Стоимость нового электромобиля Kia EV6 в США составляет $60 000. Разбитые машины, которые на днях были проданы на американском страховом аукционе Copart, в ходе аукционов оценены вдвое дешевле – в 30 – 31,5 тысячи долларов. В какие страны поедут эти автомобили – неизвестно.

Также интересно В США 27-летний ЛуАЗ был продан на аукционе за 7500 долларов

При этом повреждения были незначительными – белый автомобиль нуждается в ремонте подушки безопасности и левой дверцы, а у темно-синего кузовных повреждений и вообще нет – машина наехала на какое-то препятствие. Правда, из-за того, что у электромобиля самый дорогой узел – тяговая батарея размещена именно на днище авто, возможно, что она нуждается в замене. А это недешево.

Напомним, что сейчас растаможка любых автомобилей, в том числе и электромобилей, бесплатная.