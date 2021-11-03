В США 27-летний ЛуАЗ был продан на аукционе за 7500 долларов

На сайте Bring a Trailer завершились торги по LuAZ 969M 1994 года выпуска. Интересна не только высокая цена старого украинского внедорожника, но и тот факт, что это уже вторая продажа машины за этот год.

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Модель ЛуАЗ-969М выпускалась на автозаводе с 1979 по 1996 годы. Это была модернизированная версия ЛуАЗ-969А, которая имела некоторые внешние отличия и ряд конструктивных обновлений. В частности, версия M получила раздельный привод тормозов с гидровакуумным усилителем на переднем контуре. В движение ЛуАЗ-969М, как и 969А, приводил 1,2-литровый V-образный двигатель МеМЗ мощностью 40 лошадиных сил от "Запорожцев".

Фото: ЛуАЗ-969М, дважды продан в США за этот год / Bring a Trailer

Выставленный на торги экземпляр сохранился в оригинальной кондиции, даже шины заводские. Одометр машины показывает пробег около 5,7 тысяч километров. При этом на кузове есть небольшие ячейки ржавчины. Автомобиль имеет немецкие номерные знаки и заводскую табличку на немецком языке. Когда и как он попал в США – неизвестно. Но в марте этого года ЛуАЗ-969М был продан на аукционе Bring a Trailer за 9300 долларов и переселился из города Кливленд в штате Джорджия в Джексон в Вайоминге. По каким-то причинам владелец решил продать автомобиль меньше чем через год после покупки. Причем выручил за него меньше, чем заплатил сам, поскольку на этот раз автомобиль продан за 7500 долларов.

Видео показывают холодный запуск двигателя и короткую поездку американского ЛуАЗ-969М: