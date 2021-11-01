Цена Renault Clio V6 на аукционе в Великобритании составила 73 тысячи фунтов стерлингов.

Старый Renault Clio 2005 года выпуска с минимальным пробегом один из коллекционеров купил по нереальной цене – 73 тысячи фунтов стерлингов (97,5 тысяч долларов). Это означает, что за 16 лет цена трехдверки увеличилась почти втрое.

Такая высокая цена обусловлена ​​ограниченным тиражом горячего хэтчбека – в свое время именно таких заряженных Renault Clio V6 так называемой “Фазы 2” было сделано 1 309 экземпляров, из них 18 – в желтом цвете с правым рулем. Данный экземпляр находился в идеальном состоянии и с минимальным пробегом – 1 577 километров.

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Конечно, технически это совсем не тот Клио, который мы привыкли видеть на дорогах. Среднемоторный Renault Clio с атмосферным 3,0-литровым V6 выпускали небольшими тиражами с 2001 по 2005 год. Проданная машина – из последних партий; после рестайлинга французы перенастроили подвеску и форсировали двигатель.

Данный Clio V6 развивает 255 лошадиных сил и 300 Нм момента, тяга передается на заднюю ось через 6-ступенчатую “механику”, а разгон до 100 километров в час занимает 5,8 секунды. Системы стабилизации нет, однако дифференциал повышенного трения – базовое оснащение.

Бережная эксплуатация подтверждается сервисной книгой и счетами обслуживания за 16 лет. Комплектация богата: салон отделан кожей и замшей, алюминиевые накладки на педалях, кондиционер, круиз-контроль и электростеклоподъемники.