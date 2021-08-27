Автомобиль краденый и битый, но на двух дверях отчетливо видны следы от пуль.

Американский страховой аукцион IAAI выставил на продажу интересное авто. Это AUDI SQ5 в комплектации Prestige 2018 модельного года (на самом деле изготовлено в 2017-м). Указано, что продается оно после кражи, однако его повреждения говорят о более увлекательной истории.

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В частности, у него виден незначительный удар в правую переднюю часть и выбиты окна – заднее левое и двери багажника. Но самое интересное – в обеих задних дверях отчетливо видны отверстия от крупнокалиберных пуль. Скорее всего, полицейские задерживали похитителей и стреляли по ним. Неизвестно только, уцелели ли. И не отчищали ли после них кровь.

Этим автомобилем уже заинтересовались украинские автобизнесмены, поэтому есть большая вероятность того, что эту AUDI выкупят и привезут в нашу страну. Интересно, каким образом залепят отверстия от пуль…