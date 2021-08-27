Автомобіль крадений та битий, але на двох дверях чітко видно сліди від куль.

Американський страховий аукціон IAAI виставив на продаж цікаве авто. Це AUDI SQ5 в комплектації Prestige 2018 модельного року (насправді виготовлене 2017-го). Зазначено, що продається воно після крадіжки, однак його пошкодження говорять про більш захопливу історію.

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Зокрема, у нього видно незначний удар в праву передню частину та вибиті вікна – заднє ліве та дверей багажника. Але найцікавіше – в обох задніх дверях чітко видно отвори від крупнокаліберних куль. Швидше за все, поліцейські затримували викрадачів і стріляли по них. Невідомо лише, чи вцілили. І чи не відчищали після них кров.

Цим автомобілем вже зацікавились українські автобізнесмени, тож є велика ймовірність того, що цю AUDI викуплять та привезуть в нашу країну. Цікаво, яким чином заліплять отвори від куль…