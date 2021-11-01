Ціна Renault Clio V6 на аукціоні у Великобританії сягнула 73 тисяч фунтів стерлінгів.

Старий Renault Clio 2005 року випуску з мінімальним пробігом один з колекціонерів купив за нереальною ціною – 73 тисячі фунтів стерлінгів (97,5 тисяч доларів). Це означає, що за 16 років ціна тридверки збільшилася майже втричі.

Така висока ціна зумовлена обмеженим тиражем гарячого хетчбека – свого часу саме таких заряджених Renault Clio V6 так званої "Фази 2" було зроблено 1309 екземплярів, з них 18 — у жовтому кольорі з правим кермом. Даний екземпляр був в ідеальному стані та з мінімальним пробігом – 1577 кілометрів.

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Звичайно, технічно це зовсім не той "Кліо", який ми звикли бачити на дорогах. Середньомоторні Renault Clio з атмосферним 3,0-літровим V6 випускали невеликими тиражами з 2001 по 2005 рік. Продана машина — з останніх партій; після рестайлінгу французи переналаштували підвіску та форсували двигун.

Даний Clio V6 розвиває 255 кінських сил і 300 Нм моменту, тяга передається на задню вісь через 6-ступінчасту "механіку", а розгін до 100 кілометрів на годину займає 5,8 секунди. Системи стабілізації немає, проте диференціал підвищеного тертя — базове оснащення.

Дбайлива експлуатація підтверджується сервісною книжкою та рахунками за обслуговування за 16 років. Комплектація багата: салон оздоблений шкірою та замшею, є алюмінієві накладки на педалях, кондиціонер, круїз-контроль та електросклопідйомники.