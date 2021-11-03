Продана в Америці "Волинь" має не ідеальний технічний стан, але збережена в оригінальній комплектації.

На сайті Bring a Trailer завершились торги за LuAZ 969M 1994 року випуску. Цікава не лише висока ціна старого українського позашляховика, а й той факт, що це вже другий продаж машини за цей рік.

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Модель ЛуАЗ-969М випускалася на Луцькому автозаводі з 1979 по 1996 роки. Це була модернізована версія ЛуАЗ-969А, яка мала деякі зовнішні відмінності та низку конструктивних оновлень. Зокрема, версія M отримала роздільний привід гальм із гідровакуумним підсилювачем на передньому контурі. У рух ЛуАЗ-969М, як і 969А, приводив 1,2-літровий V-подібний двигун МеМЗ потужністю 40 кінських сил від “Запорожців”.

Фото: ЛуАЗ-969М, двічі проданий у США за цей рік / Bring a Trailer

Виставлений на торги екземпляр зберігся в оригінальній кондиції, навіть шини – заводські. Одометр машини показує пробіг близько 5,7 тисячі кілометрів. При цьому на кузові є невеликі осередки іржі. Автомобіль має німецькі номерні знаки та заводську табличку німецькою мовою. Коли і як він потрапив у США – невідомо. Але у березні цього року ЛуАЗ-969М був проданий на аукціоні Bring a Trailer за 9300 доларів та переселився з міста Клівленд у штаті Джорджія до міста Джексон у Вайомінгу. З якихось причин власник вирішив продати авто менш ніж через рік, після покупки. Причому виручив за нього менше, ніж заплатив сам, оскільки цього разу автомобіль було продано за 7500 доларів.

Відео показують холодний запуск мотора та коротку поїздку американського ЛуАЗ-969М: