Трирядний електричний кросовер вперше з’явився як концептуальний автомобіль на автосалоні в Лос-Анджелесі 2021 року, але чим ближче до того, як він наближається до виробництва, Kia дає нам більше інформації, фото та відео.

Оскільки ринок електричних позашляховиків збільшується, Kia представляє власний «флагманський» позашляховик EV9.

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Kia EV9 стане другим електромобілем Kia на платформі E-GMP Hyundai Motor Group, тій самій, що використовується для Hyundai IONIQ 5 і Kia EV6.

Як і її материнська компанія Hyundai, Kia перейняла повністю електричну технологію, навіть додавши елементи дизайну, натхненні електромобілями, до всієї лінійки KONA.

Очікується, що EV9 змінить правила гри як для Kia, так і для ринку електричних позашляховиків. Концепт вперше був представлений на автосалоні в Лос-Анджелесі в 2021 році, а потім у березні Kia опублікувала додаткові деталі, зокрема час розгону від 0 до 100 км/год за 5 секунд і запас ходу 540 км на повному заряді.

У серпні Kia заявила, що EV9 вступає в фінальну стадію випробувань, оскільки готується до виробництва в 2023 році, опублікувавши зображення, на яких він загорнутий у камуфляж. Автовиробник готовий зняти поривало, оскільки Kia India опублікувала у своєму Twitter тизерне відео, яке демонструє унікальну форму та краї автомобіля.

Очікується, що електричний позашляховик Kia офіційно дебютує в першому кварталі 2023 року.