Люди шукають, чий це логотип КИ або KN, у інтернет-пошуковиках.

Корейська компанія КІА вже понад рік тому змінила логотип, який читається зовсім не так, як хотілось би маркетологам компанії.

Тепер він читається як КИ, і визначити, що насправді друга буква не одна, а дві – ІА – вдається меншості людей. Якщо людям, які використовують кирилицю, явно видно букву И, то тим, у кого алфавіт латинський, друга буква здається перевернутим N. Тому багато людей, які не знають про невдалий експеримент корейських маркетологів, тепер думають, що це новий автомобільний бренд, і шукають його в пошуковиках інтернету.

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Так, кількість пошукових запитів «KN car» у Google значно зросла з літа 2021 року, коли моделі з новим логотипом стали більш поширеними. Плутатись стали навіть професійні редактори, адже в популярній американській соціальній мережі Reddit постять фотографію Kia Carnival із запитанням «яка модель автомобіля KN?»

Дані Google Trends показують, що це явище не обмежується Сполученими Штатами, оскільки люди в Австралії, Канаді та Великій Британії здійснюють такі пошукові запити, як «позашляховик KN», «ціна марки автомобіля KN» і «електрика марки автомобіля KN». Пошукові запити в Америці схожі й включають «що таке марка автомобіля KN», «автомобіль KN Carnival», «що таке KN» і «автомобіль KN Telluride».

Попри те, що на місяць здійснюється близько 30 000 пошукових запитів щодо «автомобіль KN», правильний пошук «Kia» отримує 1,83 мільйона пошукових запитів за той самий період часу. Тому можна вважати, що 30 000 — це крапля в морі. Однак досить часто трапляється, що введення «KN c» у Google Chrome автоматично пропонує «KN Car» і «KN Car Brand».

На перший погляд, це виглядає як погана новина, але позитивне тут те, що люди не просто так цікавляться “новим автобрендом”. Мабуть, люди хочуть дізнатися про нього більше.