Люди ищут, чей это логотип КИ или KN в интернет-поисковиках.

Корейская компания KIA уже более года назад сменила логотип, который читается совсем не так, как хотелось бы маркетологам компании.

Теперь он читается как КИ, и определить, что на самом деле вторая буква не одна, а две – IА – удается немногим. Если людям, использующим кириллицу, явно видна буква И, то тем, у кого латинский алфавит, вторая буква кажется перевернутым N. Поэтому многие люди, не знающие о неудачном эксперименте корейских маркетологов, теперь думают, что это новый автомобильный бренд, и ищут его в поисковиках интернета.

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Количество поисковых запросов KN car у Google значительно возросло с лета 2021 года, когда модели с новым логотипом стали более распространенными. Путаться стали даже профессиональные редакторы, ведь в популярной американской социальной сети Reddit постятся фотографии Kia Carnival с вопросом «какая модель автомобиля KN?»

Данные Google Trends показывают, что это явление не ограничивается Соединенными Штатами, поскольку люди в Австралии, Канаде и Великобритании осуществляют такие поисковые запросы, как внедорожник KN, цена марки автомобиля KN и электричество марки автомобиля KN. Поисковые запросы в Америке схожи и включают "что такое марка автомобиля KN", "автомобиль KN Carnival", "что такое KN" и "автомобиль KN Telluride".

Несмотря на то, что в месяц осуществляется около 30 000 поисковых запросов по «автомобилю KN», правильный поиск «Kia» получает 1,83 миллиона поисковых запросов за тот же период времени. Поэтому можно считать, что 30 000 – это капля в море. Однако довольно часто случается, что ввод KN c в Google Chrome автоматически предлагает KN Car и KN Car Brand.

На первый взгляд это выглядит как плохая новость, но положительное здесь то, что люди не просто так интересуются "новым автобрендом". По-видимому, люди хотят узнать о нем больше.