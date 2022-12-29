Трехрядный электрический кроссовер впервые появился как концептуальный автомобиль на автосалоне в Лос-Анджелесе 2021 года, но чем ближе к приближению к производству, Kia дает нам больше информации, фото и видео.

Поскольку рынок электрических внедорожников увеличивается, Kia представляет свой «флагманский» внедорожник EV9.

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Kia EV9 станет вторым электромобилем Kia на платформе E-GMP Hyundai Motor Group, той же, что используется для Hyundai IONIQ 5 и Kia EV6.

Как и ее материнская компания Hyundai, Kia переняла полностью электрическую технологию, даже добавив элементы дизайна, вдохновленные электромобилями, ко всей линейке KONA.

Ожидается, что EV9 изменит правила игры как для Kia, так и рынка электрических внедорожников. Концепт впервые был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2021 году, а затем в марте Kia опубликовала дополнительные детали, в частности, время разгона от 0 до 100 км/ч за 5 секунд и запас хода 540 км на полном заряде.

В августе Kia заявила, что EV9 вступает в финальную стадию испытаний, поскольку готовится к производству в 2023 году, опубликовав изображения, на которых он завернут в камуфляж. Автопроизводитель готов снять порывало, поскольку Kia India опубликовала в своем Twitter тизерное видео, демонстрирующее уникальную форму и края автомобиля.

Ожидается, что электрический внедорожник Kia официально дебютирует в первом квартале 2023 года.