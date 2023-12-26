В 2024 году корейская компания Kia планирует обновить собственный электрический кроссовер EV6, который представлен на рынке еще с 2021 года. Шпионы заметили рестайлинговую модель в камуфляже.

Хотя внешность обновленного EV6 тщательно скрыто камуфляжем, можно заметить, что обновленная модель имеет другую решетку радиатора, а общий образ авто должен быть похож на недавно представленный EV9.

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Это означает, что EV6 получит более тонкий набор фар, а также более узнаваемые вертикальные DRL. Вполне вероятно, что Kia уберет узкую решетку радиатора текущего автомобиля в пользу единой тонкой черной линии, а также сделает более плоскую переднюю часть.

Ожидается, что форма кузова EV6 сохранится, кардинальных изменений размеров авто, и колесной базы в этом рестайлинге не ожидается. Однако узнать как будет выглядеть авто, мы сможем, только увидев его во время официального старта продаж.

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Внутри обновленного EV6 стоит ожидать значительного технологического обновления, возможно, с использованием трех экранов, подобных тем, что установлены в EV9. Это устранит потребность в немного незаметной сенсорной панели актуального EV6, которая отвечает за функции климат-контроля и мультимедийные функции; возможно, также добавят физические кнопки для вентиляции, похожие на те, что уже есть в EV9.

В октябре Киа официально заявила, что новый EV6 покажут летом следующего года, а затем начнутся продажи модели, однако уже сейчас известно, что вряд ли новый Kia получит увеличенный запас хода или батарею от своего старшего брата EV9.

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Все будущие электрические модели Kia – EV3, EV4, EV5 и EV9 – имеют общий дизайн "Starmap", и являются линейкой самых технологичных автомобилей бренда. Они являются типичными представителями современных электрических семейных авто, и подчеркивают направленность корейского бренда на уменьшение вредных выбросов в своих автомобилях.