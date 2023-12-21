Новый Kia Picanto получил серьезные изменения в дизайне, а также новое современное оборудование и обновленный салон. Сейчас авто поступило в продажу в Австралии, однако ожидается, что компактный хэтчбек скоро начнет продаваться и в Европе.

Второе поколение Picanto выпускается компанией Kia еще с 2011 года, однако в 2017 году появился рестайлинг модели. Летом было представлено второе обновление Picanto, и сейчас авто начинает поступать в продажу в разных частях мира.

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В Австралии Kia Picanto предлагают в двух комплектациях: базовая модель – Sport, а топовая – GT-Line. Цена на базовую версию начинается от $12 000. Автоматическая коробка передач доступна в обеих вариациях за доплату в 1082 доллара США.

Внешний вид авто действительно в корне изменился. Новый Picanto стал выглядеть более агрессивным и спортивным. Команда дизайнеров корейского автопроизводителя также расширила решетку радиатора и изменила дизайн бамперов с обоих концов. Также обновили диски, Sport ездит на 14-дюймовых легко сплавных дисках, а GT-Line - на 16-дюймовых.

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В интерьере также есть изменения, в частности авто получило ряд новых опций. Обе комплектации получают 4,2-дюймовую цифровую панель приборов вместо аналоговых приборов старой модели, расположенную рядом мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном. В топовой вариации GT-Line авто также имеет задний зарядный порт USB-C. В обеих комплектациях можно заказать люк (дополнительная опция).

Авто оборудовали пакетом опций ADAS (Advanced Driver Assistance System), который включает систему предотвращения столкновений с задним перекрестным транспортом, систему поддержки полосы движения, удерживания в полосе движения, и контроля слепых зон.

Двигатель атмосферный четырехцилиндровый объемом 1.2 литра (именно с таким мотором авто предлагают в Австралии), мощностью 84 л.с., развивающий 122 Нм крутящего момента.

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Ожидается, что на других рынках, в частности в Европе Picanto 2024 также будет доступен с 1,0-литровым турбированным трехцилиндровым агрегатом, который будет работать в паре с 5-ступенчатой механикой или "роботом".