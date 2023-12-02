На шоссе Миннесоты водитель Kia Soul ехал осторожно, соблюдая все требования ПДД, но беда пришла не от участников дорожного движения, а прямо с неба...

В автомобиль, как это ни странно звучит, врезался легкий самолет, совершавший вынужденную посадку. Пилот самолета Piper PA-28 авиационной школы Thunderbird 28 ноября шел по выделенному воздушному коридору, когда в 10:30 произошла неисправность – полностью исчезло электропитание.

После получения этого сигнала диспетчер на башне соседнего аэродрома расчистил воздушное пространство для экстренной посадки. Но самолет не прибыл. Услышав просьбу диспетчера прояснить ситуацию, все пилоты других самолетов, которые в это время находились в зоне полетов, начали изучать местность.

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Через некоторое время диспетчер получил сообщение от одного из пилотов, что Piper PA-28 приземлился на шоссе 81 в Бруклин Парке, пригороде Миннеаполиса.

Как выяснилось, 23-летний пилот во избежание авиакатастрофы вынужден был срочно совершать аварийную посадку. Поскольку вокруг была густая жилая застройка, то он решил садиться прямо на автомагистраль.

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Фото: Elizabeth Shockman/MPR News

Эксперты впоследствии пришли к выводу, что пилот принял правильное решение. Он успешно посадил свой аварийный самолет на шоссе, минимизировав масштаб ущерба, вызванного чрезвычайной ситуацией.

Единственное, чего не удалось избежать, то это столкновения с Kia Soul уже в конце посадки. В этом авиа-дорожном ДТП никто не пострадал. Водитель автомобиля пытался избежать наезда быстро надвигающегося на него самолета. Практически неуправляемая воздушная машина сдвинула Kia с полосы движения, развернула и затолкала в крайнюю дополнительную карманную полосу для поворота направо.

Фото: townsquare.media

Перед этим во время спуска самолет оборвал несколько линий электропередач, отключив электричество для около 1100 человек примерно на час.

В результате инцидента пилот получил незначительные травмы и не был доставлен в больницу. Хотя 32-летнего водителя Kia, в салоне которого больше никого не было, с некритическими травмами увезли в больницу.

Фото: kstp.com/kstp-new

В отличие от классического ДТП, пилот и водитель не стали выяснять, кто виноват, не предоставил преимущество в движении, не пропустил или "купил права". Пока приехали пожарные, полиция и карета скорой медицинской помощи, ребята вежливо разговаривали и радовались тому, что все для них и других участников движения закончилось хорошо.

Видео: WCCO - CBS Minnesota