На шосе Міннесоти водій Kia Soul їхав обережно, дотримуючись усіх вимог ПДР, але біда прийшла не від учасників руху, а прямісінько з неба…

В автомобіль, як це не дивно звучить, врізався легкий літак, що здійснював вимушену посадку. Пілот літака Piper PA-28 авіаційної школи Thunderbird 28 листопада йшов виділеним повітряним коридором, коли о 10:30 сталася несправність – повністю зникло електроживлення.

Після отримання цього сигналу диспетчер на вежі сусіднього аеродрому розчистив повітряний простір для екстреної посадки. Але літак не прибув. Почувши прохання диспетчера прояснити ситуацію, усі пілоти інших літаків, які в цей час перебували в зоні польотів, почали вивчати місцевість.

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Через деякий час диспетчер отримав повідомлення від одного з пілотів, що Piper PA-28 приземлився на шосе 81 у Бруклін Парку, передмісті Міннеаполіса.

Як з’ясувалося, 23-річний пілот задля уникнення авіатрощі змушений був терміново здійснювати аварійну посадку. Оскільки довкола була густа житлова забудова, то він вирішив сідати прямо на автомагістраль.

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Фото: Elizabeth Shockman/MPR News

Експерти згодом прийшли до висновку, що пілот прийняв правильне рішення. Він успішно посадив свій аварійний літак на шосе, мінімізувавши масштаб шкоди, спричиненої надзвичайною ситуацією.

Єдине, чого не вдалося уникнути, то це зіткнення з Kia Soul вже наприкінці посадки. У цьому авіадорожньому ДТП ніхто не постраждав. Водій автомобіля намагався уникнути наїзду літака, що швидко насувався на нього. Практично некерована повітряна машина зсунула Kia зі смуги руху, розвернула та заштовхала в крайню додаткову кишенькову смугу для повороту праворуч.

Фото: townsquare.media

Перед цим під час спуску літак обірвав кілька ліній електропередач, відключивши електрику для близько 1100 людей приблизно на годину.

В результаті інциденту пілот отримав незначні травми й не був доставлений в лікарню. Хоча 32-річний водій Kia, в салоні якого більше нікого не було, з некритичними травмами був доставлений до лікарні.

Фото: kstp.com/kstp-new

На відміну від класичного ДТП, пілот і водій не стали з’ясовувати, хто винуватий, не надав перевагу в русі, не пропустив чи "купив права". Поки приїхали пожежники, поліція та карета швидкої медичної допомоги, хлопці чемно розмовляли й раділи тому, що все для них та інших учасників руху закінчилося добре.

Відео: WCCO - CBS Minnesota