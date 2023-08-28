Kia спустя шесть лет возобновила продажу электровена на основе Picanto.

В Южной Корее начался прием заказов на однообъемник Ray EV длиной 3,6 метра. Основой послужил обновленный микровен образца 2022, но другая начинка.

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На смену трехцилиндровому 1,0-литровому "атмосфернику" пришел электродвигатель. Между осями появился аккумулятор. С новой начинкой запас хода в смешанном цикле WLTP увеличен до 205 км.

Kia Ray EV оснащается литий-железо-фостфатной батареей на 35,2 киловатт-часа. Под капотом форсированный до 87 лошадиных сил и 147 Нм электродвигатель. Разработчики уверяют, что новинка динамичнее и тише бензинового аналога. Различия по салону сводятся к другой центральной консоли и наличию подрулевого переключателя ездовых режимов.

Kia Ray EV доступна в виде фургончика и пассажирского четырехместного компактвэна, интерьер может быть черным или светло-серым. Цены варьируются в диапазоне 20,7-22,3 тысяч долларов. На электромобиль в Южной Корее действует гарантия до десяти лет или 160 тысяч километров.