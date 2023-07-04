Опубликованные изображения говорят о том, что хэтчбек стал более современным снаружи – и злее. Он даже получит 16-дюймовые колесные диски в топовой версии.

Опубликованы качественные официальные изображения компактного хэтчбека Kia Picanto нового поколения. Автомобиль отличается своим строгим и даже агрессивным дизайном в духе современных кроссоверов, и это, пожалуй, самое яркое впечатление. В основном Picanto останется обычным компактным городским хэтчбеком, пусть и более функциональным.

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Автомобиль получит люк в крыше (платная опция), порт USB-C в салоне, полностью цифровую приборную панель, мультифункциональное рулевое колесо, подогрев сидений и руля, камеру заднего вида. При этом коробка передач – механическая, но будет и простенький "робот". В базе Picanto 14-дюймовые колесные диски, но в старших комплектациях будут уже 15-дюймовые, а в топовой версии GT-line – уже 16-дюймовые.

Супермотор машинке не достанется. Можно рассчитывать на атмосферные трехцилиндровые двигатели объемом 1,0 и 1,2 л. Возможно, они будут более «зажаты» для экологических требований.