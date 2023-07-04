Опубліковані зображення говорять про те, що хетчбек став сучаснішим зовні – і злішим. Він навіть отримає 16-дюймові колісні диски у топовій версії.

Опубліковано якісні офіційні зображення компактного хетчбека Kia Picanto нового покоління. Автомобіль вирізняється своїм суворим і навіть агресивним дизайном у дусі сучасних кросоверів, і це, мабуть, найяскравіше враження. В основному Picanto залишиться звичайним компактним міським хетчбеком, нехай і функціональнішим.

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Автомобіль отримає люк у даху (платна опція), порт USB-C в салоні, повністю цифрову панель приладів, мультифункціональне рульове колесо, підігрів сидінь і керма, камеру заднього виду. При цьому коробка передач - механічна, але буде і простенький "робот". В базі Picanto 14-дюймові колісні диски, але в старших комплектаціях будуть вже 15-дюймові, а в топовій версії GT-line - вже 16-дюймові.

Супермотор машинці не дістанеться. Можна розраховувати на трициліндрові атмосферні двигуни об'ємом 1,0 та 1,2 л. Можливо, вони будуть більш «затиснуті» для екологічних вимог.