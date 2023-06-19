З'явилися фотографії оновленого кросовера Kia Seltos для індійського ринку.

Модель для Індії трохи відрізняється від глобальної версії Seltos: у нього інший передній бампер і окантування блоків протитуманних фар під колір кузова.

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Оновлений Seltos отримає панорамний дах із люком і стане першим автомобілем Kia на індійському ринку, оснащеним системами ADAS – на наявність комплексу систем безпеки вказує датчик у нижній частині решітки радіатора.

Фотографії Seltos з новим дизайном були зроблені неподалік від заводу Kia в індійському Андхра-Прадеші, де й налагодять виробництво «свіжої» моделі. З принципових змін в екстер'єрі можна відзначити нові бампери «по колу» та перероблену передню оптику з новими денними світлодіодними ходовими вогнями. На кормі можна помітити логотип GT Line, тобто на знімках зафіксована "оспортивлена" версія Seltos - у неї два патрубки вихлопної системи.

У салоні оновленого Seltos будуть два екрани – цифрова панель приладів та центральний дисплей мультимедійної системи. Вентиляційні отвори стануть вужче, зміниться і блок управління кліматом. Замість звичайного важеля перемикання передач установлять поворотний селектор. До списку базового оснащення, як очікується, увійдуть шість подушок безпеки, а системи безпеки ADAS можуть запропонувати за додаткову плату.

Портал Autocar India передрікає оновленому Kia Seltos 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 115 кінських сил, дизельний мотор того ж об'єму на 116 сил, а також турбомотор, що розвиває 160 сил. Коробки передач залишаться незмінними.