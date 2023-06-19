Появились фотографии обновленного кроссовера Kia Seltos для индийского рынка.

Модель для Индии чуть-чуть отличается от глобальной версии Seltos: у него другой передний бампер и окантование блоков противотуманных фар под цвет кузова.

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Обновленный Seltos получит панорамную крышу с люком и станет первым автомобилем Kia на индийском рынке, оснащенным системами ADAS – на наличие комплекса систем безопасности указывает датчик в нижней части радиаторной решетки.

Фотографии Seltos с новым дизайном были сделаны недалеко от завода Kia в индийском Андхра-Прадеше, где и наладят производство свежей модели. Из принципиальных изменений в экстерьере можно отметить новые бамперы «по кругу» и переделанную переднюю оптику с новыми дневными светодиодными ходовыми огнями. На корме можно заметить логотип GT Line, то есть на снимках зафиксирована "оспортивлена" версия Seltos – у нее два патрубка выхлопной системы.

В салоне обновленного Seltos будут два экрана – цифровая приборная панель и центральный дисплей мультимедийной системы. Вентиляционные отверстия станут уже, изменится и блок управления климатом. Вместо обычного рычага переключения передач установят поворотный селектор. В список базовой оснастки, как ожидается, войдут шесть подушек безопасности, а системы безопасности ADAS могут предложить за дополнительную плату.

Портал Autocar India предрекает обновленному Kia Seltos 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 лошадиных сил, дизельный мотор того же объема на 116 сил, а также развивающий 160 сил турбомотор. Коробки передач останутся неизменными.