Компания UniCamp предлагает владельцам минивэна Kia Carnival расширить его возможности, установив сверху изготовленную для него по заказу кровать с откидным верхом.

С таким дополнением Kia Carnival позиционируется производителем как «идеальный минивэн для тех, кто хочет изучить природу стильно и с комфортом». Также компания разрабатывает второй вариант кровати и модульную кухню Kia Carnival.

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Палатка на крыше изготовлена из армированного термореактивного пластика и в сложенном состоянии выглядит как небольшой багажник на крыше. После открытия вы получаете компактную спальную зону для двух человек с двумя сетчатыми окнами с каждой стороны.

Компания отмечает, что палатка может открываться или закрываться только через 5 секунд, а также включает функцию самоблокировки. Люк в передней части минивэна используется для того, чтобы перемещаться между кроватью и салоном автомобиля, не выходя из машины.

Добавление такой двухместной кровати к минивэну обойдется в 16000 долларов. Это примерно половина цены нового Kia Carnival 2023 в США.